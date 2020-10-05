Док Риверс высказал мнение о Джоэле Эмбииде, Бене Симмонсе и других игроках «Сиксерс»

Новый главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался о баскетболистах команды.

«Мне нравится подбор исполнителей в команде. Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс выиграли 65% матчей, в которых играли вместе, верно? Их связка явно работает, когда они играют вместе. Смотрю, сколько очков мы набираем как команда. Меня не волнует, как мы набираем очки. Мои команды всегда были очень хороши в нападении, входили в пятерку лучших в НБА. Набираем очки множеством разных способов. У нас есть Бен, который может набирать очки, у нас есть Джоэл, Тобиас Харрис, Шейк Милтон, Джош Ричардсон. Эта команда полна талантов. Нам просто нужно придумать, как заставить её работать лучше всего», — приводит слова Риверса The Score.