Экс-одноклубник Леброна: ожидаю, что он наберёт 60 очков в четвёртом матче финала

Бывший одноклубник Леброна Джеймса Ченнинг Фрай, с которым они вместе выступали за «Кливленд Кавальерс», поделился ожиданиями от игры Леброна в четвёртом матче финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».

«Слушайте, я ожидаю, что он попробует набрать 60 очков. Если бы я был в команде на его месте и был таким же, как Леброн, я бы попытался набрать 20 очков ещё в первой половине. Ему нужно определить худших защитников соперника и прессинговать их. Если позволить всем игрокам „Майами“ сыграть в полную силу, их тренер вас просто съест», — сказал Фрай.

В третьем матче серии Леброн записал на свой счёт дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Батлер оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.