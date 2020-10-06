Экс-одноклубник Леброна: ожидаю, что он наберёт 60 очков в четвёртом матче финала
Бывший одноклубник Леброна Джеймса Ченнинг Фрай, с которым они вместе выступали за «Кливленд Кавальерс», поделился ожиданиями от игры Леброна в четвёртом матче финальной серии НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».
«Слушайте, я ожидаю, что он попробует набрать 60 очков. Если бы я был в команде на его месте и был таким же, как Леброн, я бы попытался набрать 20 очков ещё в первой половине. Ему нужно определить худших защитников соперника и прессинговать их. Если позволить всем игрокам „Майами“ сыграть в полную силу, их тренер вас просто съест», — сказал Фрай.
В третьем матче серии Леброн записал на свой счёт дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Батлер оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.
Батлер стал первым игроком, который превзошёл Леброна по всем статистическим показателям
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