Док Риверс: в Германии ещё платят репарации жертвам Холокоста. Мы пока не подошли к этому

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался о проблеме расизма в США. Риверс является одним из самых активных защитников прав афроамериканцев в НБА.

«Поедьте в Германию. Везде, где были жертвы Холокоста, есть указатели этого. Немцы осознали то, что сделали. В Германии выплатили репарации. Они все ещё платят их. Мы пока не подошли к этому. Мы пели песни Дикси в средней школе, в начальной школе. Мы фактически прославляли рабство, как будто это было круто. Задумайтесь об этом. Темнокожие дети поют песни о сборе хлопка. Это же абсурд. В детстве я об этом даже не задумывался. Думал, что это классная песня. А когда мы вырастаем, то спрашиваем: «Что это, черт возьми, было?», — приводит слова Риверса Los Angeles Times.