Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Док Риверс: в Германии ещё платят репарации жертвам Холокоста. Мы пока не подошли к этому

Док Риверс: в Германии ещё платят репарации жертвам Холокоста. Мы пока не подошли к этому
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался о проблеме расизма в США. Риверс является одним из самых активных защитников прав афроамериканцев в НБА.

«Поедьте в Германию. Везде, где были жертвы Холокоста, есть указатели этого. Немцы осознали то, что сделали. В Германии выплатили репарации. Они все ещё платят их. Мы пока не подошли к этому. Мы пели песни Дикси в средней школе, в начальной школе. Мы фактически прославляли рабство, как будто это было круто. Задумайтесь об этом. Темнокожие дети поют песни о сборе хлопка. Это же абсурд. В детстве я об этом даже не задумывался. Думал, что это классная песня. А когда мы вырастаем, то спрашиваем: «Что это, черт возьми, было?», — приводит слова Риверса Los Angeles Times.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020