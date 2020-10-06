Док Риверс: в Германии ещё платят репарации жертвам Холокоста. Мы пока не подошли к этому
Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс высказался о проблеме расизма в США. Риверс является одним из самых активных защитников прав афроамериканцев в НБА.
«Поедьте в Германию. Везде, где были жертвы Холокоста, есть указатели этого. Немцы осознали то, что сделали. В Германии выплатили репарации. Они все ещё платят их. Мы пока не подошли к этому. Мы пели песни Дикси в средней школе, в начальной школе. Мы фактически прославляли рабство, как будто это было круто. Задумайтесь об этом. Темнокожие дети поют песни о сборе хлопка. Это же абсурд. В детстве я об этом даже не задумывался. Думал, что это классная песня. А когда мы вырастаем, то спрашиваем: «Что это, черт возьми, было?», — приводит слова Риверса Los Angeles Times.
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