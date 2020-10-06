Леброн Джеймс прояснил свой выпад в адрес Джимми Батлера

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о словесной перепалке с атакующим защитником «Майами Хит» Джимми Батлером во время третьего матча финальной серии НБА (104:115, 2-1).

В первой четверти Леброн сказал Батлеру, что у него и «Майами» пролемы. В четвёртой четверти Джимми ответил Джеймсу аналогичным заявлением, когда у «Хит» было преимущество +9.

«Я всегда был тем парнем, за которого говорит его игра. Но если соперник хочет поговорить, я тоже могу это сделать. Кто-то любит разговаривать во время матча, это им помогает. Лично я готов поговорить, если это не перерастает в оскорбления. Но я никогда сам не начинаю диалог с оппонентом. Это не характерно для меня. Я думаю, что моя игра – это и есть трэштокинг», – приводит слова Джеймса Fadeaway World.