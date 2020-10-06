Лука Дончич отдыхает на престижном курорте со своей подругой-моделью. Фото

Защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич после завершения сезона отправился вместе со своей подругой-моделью Анамарией Гольтес отдыхать на курорт, расположенный на греческом острове Миконос. Соответствующие снимки и видео девушка разместила в «сториз» своего «инстаграма».
«Даллас» выбыл из розыгрыша плей-офф-2019/2020. «Маверикс» уступили в серии 1/4 финала Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» — 2-4.
Фото: instagram.com/anamariagoltes
Фото: instagram.com/anamariagoltes
Фото доступно на страницы Анамарии Голтес в «Инстаграме».
Напомним, Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона. Вместе с ним в первую символическую пятёрку в этом году вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»).
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