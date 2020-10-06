Контендер НБА готовит дорогой контракт для Энеса Кантера

«Денвер Наггетс» всерьёз рассматривает вариант с приобретением у «Бостон Селтикс» турецкого центрового Энеса Кантера, утверждает Pickandroll.
По информации источника, «Наггетс», чтобы заполучить игрока, готовы предложить ему ежегодную зарплату в $ 10 млн.
Кантер в этом сезоне сумел принять участие в 58 матчах регулярного сезона в за «Селтикс», набирая в среднем за игру 8,1 очка и 7,4 подбора за 16,9 минуты.
Энес выбран под 3-м номером на драфте НБА 2011 года командой «Юта Джаз». Он также успел поиграть за «Оклахома-Сити Тандер» (2015—2017), «Нью-Йорк Никс» (2017—2019) и «Портленд Трэйл Блэйзерс» (2019).
В мае 2017 года паспорт Кантера был аннулирован правительством Турции, через шесть дней был выдан ордер на его арест. Энес был объявлен членом «террористической группировки», который был обязан явиться в Турцию для суда под угрозой лишения гражданства. В сентябре 2017 Кантер объявил себя человеком без гражданства.
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