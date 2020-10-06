Гомельский объяснил, почему Леброн ни разу не делал операцию и не получал травму за 8 лет

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, благодаря чему звезде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу удавалось избегать серьёзных травм за последние 8 лет.
«Насколько мне известно Леброн тратит около полутора миллионов долларов собственных денег каждое межсезонье, чтобы пройти углубленное медобследование, нанять тренеров по общефизической и технической подготовке, медперсонал для ежедневного контроля состояния и аренду спортивных залов.
В последние годы Леброн заметно снизил нагрузки по силовой подготовке (она и так в полном порядке), но наоборот делает огромное количество циклических упражнений, направленных на развитие координации движений и укреплению связок и сухожилий. Только этим можно объяснить тот факт, что за последние 8 лет ему ни разу не потребовалось хирургическое вмешательство, он ни разу не получал серьёзной травмы во время игры. Очень примечательно, что за всю свою карьеру в НБА Леброн только дважды ложился на хирургический стол для прохождения артроскопических операций. Он уникален", — написал Гомельский на своём сайте.
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