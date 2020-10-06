Джимми Батлер: когда мне было 17, я доминировал в лиге с 45-летними мужиками
Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер ответил на вопрос, можно ли расценивать его игру в нынешнем сезоне и плей-офф НБА как лучшую в карьере.
«Наверное, нет. Я был действительно хорош, когда учился в старшей школе и играл в лиге против 45-летних мужиков. Там я действительно доминировал, хотя мне было 17. Тогда я просто убивал их», — приводит слова Батлера Five Reasons Sports Network в «Твиттере».
Батлер в третьем матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Джимми — второй игрок франшизы «Майами Хит», оформивший трипл-дабл в финале НБА.
Кроме того Батлер стал четвёртым игроком в истории НБА, набравший не менее 25 очков и 10 передач в двух подряд матчах финала.
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