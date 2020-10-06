Бош — об уходе никому не пожавшего руки Леброна: не первый и не последний раз

Экс-игрок «Майами» Крис Бош поделился мнением о поступке звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который не стал жать руки соперникам после поражения своей команды в третьем матче серии финала НБА с «Хит» (104:115, 2-1).
«Это не первый раз, когда он делает так. И не последний. Я тоже поступал подобным образом раньше. Это то, что человек чувствует в тот момент», — приводит слова Боша Eurohoops.
Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.
Лучшая статистика в составе «Лейкерс» у Джеймса, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.
Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.
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