Бош — об уходе никому не пожавшего руки Леброна: не первый и не последний раз

Экс-игрок «Майами» Крис Бош поделился мнением о поступке звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который не стал жать руки соперникам после поражения своей команды в третьем матче серии финала НБА с «Хит» (104:115, 2-1).



«Это не первый раз, когда он делает так. И не последний. Я тоже поступал подобным образом раньше. Это то, что человек чувствует в тот момент», — приводит слова Боша Eurohoops.



Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач.



Лучшая статистика в составе «Лейкерс» у Джеймса, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.



Следующий матч между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 7 октября, начало – в 4:00 мск.