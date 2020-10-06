181-килограммовый Схорцианитис рассказал о решении относительно дальнейшей карьеры

После 20 лет профессиональной карьеры в баскетболе 35-летний греческий центровой Софоклис Схорцианитис готов закончить эту главу своей жизни.
«Я, наверное, больше не буду играть. Прошлый сезон закончился досрочно, поэтому у меня было много времени подумать и приспособиться к новой ситуации. Я всё ещё размышляю об этом, но, наверное, больше не буду играть. У меня была 20-летняя карьера, так что меня это устраивает.
Удовлетворён ли я своей карьерой? Вопрос на миллион долларов. Конечно, когда вы знаете результат, то хотите лучшего. Я считаю, что мог бы добиться большего. Но при этом уверен, что всё происходит не просто так. Мне повезло быть частью отличных команд и встречаться с замечательными людьми. У меня была прекрасная карьера. Многие люди понимают это, и я благодарен за игры, в которых участвовал и побеждал, за людей, которых встретил. Это было здорово, и я ни о чём не жалею», — приводит слова Схорцианитиса Eurohoops.
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