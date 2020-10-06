Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джеймс Харден отметился уникальным достижением в НБА за последние 8 лет

Джеймс Харден отметился уникальным достижением в НБА за последние 8 лет
Баскетбол / НБА 0

Джеймс Харден из-за своего характера получает много критики, и после перехода в «Хьюстон Рокетс» ему так и не удалось завоевать титул, но всё же он придал команде стабильность и отметился одним достижением в НБА за эти годы.

Дело в том, что после его перехода в «Хьюстон» все остальные команды хоть раз не попадали в плей-офф, но не «Рокетс».

«Можно говорить всякое о его постсезонном рекорде, но Джеймс Харден превратил «Хьюстон Рокетс» в постоянного участника плей-офф», — написало по этому поводу издание The Score на своей странице в «Фейсбуке».

Контракт Хардена с «Рокетс» действует ещё два года, а также включает опцию игрока на сезон-2022/2023.

«Хьюстон» завершил выступление в сезоне-2019/2020 проигрышем в серии второго раунда плей-офф Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». Главный тренер Майк Д'Антони после этого покинул команду.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020