Джеймс Харден отметился уникальным достижением в НБА за последние 8 лет

Джеймс Харден из-за своего характера получает много критики, и после перехода в «Хьюстон Рокетс» ему так и не удалось завоевать титул, но всё же он придал команде стабильность и отметился одним достижением в НБА за эти годы.
Дело в том, что после его перехода в «Хьюстон» все остальные команды хоть раз не попадали в плей-офф, но не «Рокетс».
«Можно говорить всякое о его постсезонном рекорде, но Джеймс Харден превратил «Хьюстон Рокетс» в постоянного участника плей-офф», — написало по этому поводу издание The Score на своей странице в «Фейсбуке».
Контракт Хардена с «Рокетс» действует ещё два года, а также включает опцию игрока на сезон-2022/2023.
«Хьюстон» завершил выступление в сезоне-2019/2020 проигрышем в серии второго раунда плей-офф Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». Главный тренер Майк Д'Антони после этого покинул команду.
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