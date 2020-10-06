Джеймс Харден отметился уникальным достижением в НБА за последние 8 лет

Джеймс Харден из-за своего характера получает много критики, и после перехода в «Хьюстон Рокетс» ему так и не удалось завоевать титул, но всё же он придал команде стабильность и отметился одним достижением в НБА за эти годы.



Дело в том, что после его перехода в «Хьюстон» все остальные команды хоть раз не попадали в плей-офф, но не «Рокетс».



«Можно говорить всякое о его постсезонном рекорде, но Джеймс Харден превратил «Хьюстон Рокетс» в постоянного участника плей-офф», — написало по этому поводу издание The Score на своей странице в «Фейсбуке».



Контракт Хардена с «Рокетс» действует ещё два года, а также включает опцию игрока на сезон-2022/2023.



«Хьюстон» завершил выступление в сезоне-2019/2020 проигрышем в серии второго раунда плей-офф Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». Главный тренер Майк Д'Антони после этого покинул команду.