Из организма экс-игрока НБА Уэста начали выводить алкоголь и наркотики

Бывший игрок НБА Делонте Уэст начал реабилитацию после нескольких лет жизни на улице и употребления алкоголя и наркотиков, сообщает TMZ. В настоящий момент Уэст проходит детоксикацию, из его организма выводятся алкоголь и наркотики. По словам близкого к баскетболисту человека, он справляется хорошо.



После этого Уэста ждёт долгая психологическая реабилитация, он переберётся в другое лечебное заведение. Уэст начал своё лечение при поддержке владельца «Даллас Маверикс» Марка Кьюбана.



Напомним, в сентябре стало известно, что Уэст попрошайничает на одной из улиц Далласа.



Уэст страдает диагностированным биполярным расстройством и жил на улице. В январе этого года экс-баскетболиста избил мужчина на дороге.



Уэст был выбран на драфте НБА 2004 года под 24-м пиком. Делонте выступал в лиге 8 сезонов. 36-летний Уэст заработал за карьеру $ 19 млн.