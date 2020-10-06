Экс-игрок НБА рассказал, почему Коби Брайанта и Леброн Джеймс лучше всех остальных

Экс-игрок НБА Шейн Баттье высказался о величии легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта и ныне выступающего за «озёрных» форварда Леброна Джеймса.

«Что делает Леброна Джеймса и Коби Брайанта лучше всех остальных, с кем и против кого я играл? У великих баскетболистов, с которыми я играл и против которых я играл, выделяются физические данные. Они рождаются с набором физических навыков, которых нет ни у кого. Но есть много парней, у которых были физические данные, но не было ментального компонента. Поистине великие игроки обладают неоспоримым духом конкурентоспособности. Они делают всё возможное, чтобы победить. Они делают всё возможное, чтобы вдохновить своих товарищей по команде разными способами. Педантичный характер, с которым они заботятся о своём теле и следят за тем, чтобы всегда быть в лучшей физической форме. Это другой уровень. Нельзя недооценивать объём работы, который на это затрачивается особенными игроками. Это действительно работа на полную катушку. Я тоже был профессионалом, очень много работал. Не думаю, что я работал так усердно, как эти ребята. Я выпивал слишком много пива. Но было вдохновляюще видеть по-настоящему великих личностей и понимать, что такое истинное величие», — цитирует Баттье Fadeaway World.