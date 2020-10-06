Томпсон — о серии «Лейкерс» — «Майами»: впечатление, что будто мужики играют с пацанами

Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон поделился мнением о финальной серии плей-офф между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».



«Удивился ли я доминированию „Лейкерс“? Скорее да, чем нет. Я понимал перед стартом серии, что Энтони Дэвис станет важным фактором, но я не думал, что вместе с Дуайтом Ховардом они будут выглядеть так мощно против Бэма Адебайо и Джея Краудера. Такое впечатление, будто мужики играют с пацанами.



Дуайту удаётся расчистить пространство вокруг, принимать передачи, чего я за ним вообще никогда не видел. Дэвис забивает с фолами и просто царит на чужом щите. Такое ощущение, что играют профессионалы против любителей», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.



«Лейкерс» уступили в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115), но всё ещё ведут в серии — 2-1. Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.