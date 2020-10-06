Томпсон — о серии «Лейкерс» — «Майами»: впечатление, что будто мужики играют с пацанами

Баскетболист «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон поделился мнением о финальной серии плей-офф между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».
«Удивился ли я доминированию „Лейкерс“? Скорее да, чем нет. Я понимал перед стартом серии, что Энтони Дэвис станет важным фактором, но я не думал, что вместе с Дуайтом Ховардом они будут выглядеть так мощно против Бэма Адебайо и Джея Краудера. Такое впечатление, будто мужики играют с пацанами.
Дуайту удаётся расчистить пространство вокруг, принимать передачи, чего я за ним вообще никогда не видел. Дэвис забивает с фолами и просто царит на чужом щите. Такое ощущение, что играют профессионалы против любителей», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.
«Лейкерс» уступили в третьем матче серии финала НБА с «Майами Хит» (104:115), но всё ещё ведут в серии — 2-1. Самым результативным в составе победителей стал Джимми Батлер, который оформил трипл-дабл из 40 очков, 11 подборов и 13 передач. Тайлер Хирроу и Келли Олиник набрали по 17 очков. У «Лейкерс» самым результативным стал Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов. Кайл Кузма и Маркиф Моррис набрали по 19 очков.
- 6 октября 2020
-
18:56
-
18:49
-
18:38
-
18:29
-
17:49
-
16:57
-
16:24
-
15:37
-
14:12
-
13:26
-
13:22
-
13:07
-
12:04
-
10:37
-
09:54
-
09:26
-
08:46
-
08:29
-
08:25
-
08:18
-
08:09
-
07:55
-
00:51
- 5 октября 2020
-
23:16
-
23:09
-
22:57
-
22:35
-
21:49
-
21:11
-
20:48
-
19:58
-
19:28
-
19:03
-
17:53
-
16:50