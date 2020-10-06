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Назван лучший одноклубник года в НБА

Назван лучший одноклубник года в НБА
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий «Нью-Орлеан Пеликанс» Джру Холидэй получил награду Твамейка-Стоукса, вручаемую лучшему одноклубнику НБА, сообщила лига в официальном пресс-релизе.

Награда присуждается за неэгоистичную игру, наличие лидерских качеств на площадке и за её пределами, а также за приверженность интересам команды.

В голосовании приняли участие 250 игроков НБА, определив баскетболиста, которого считают лучшим товарищем по команде. В прошлые годы обладателями этой награды становились Майк Конли, Джамал Кроуфорд, Дирк Новицки и Винс Картер.

Холидэй — один из 12 игроков, номинированных группой руководителей лиги на получение награды в этом году. Разыгрывающий «Пеликанс» получил за первое место 53 голоса из 267 возможных (1041 балл в целом). Холидэй опередил Тобиаса Харриса (806) и Кайла Корвера (796), занявших соответственно второе и третье места.

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