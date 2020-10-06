Леброн Джеймс — о Бронни: единственный в своём роде, особенный ребёнок

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил сына, Бронни, с 16-м днём рождения.
«Счастливый 16-летний ребёнок! Единственный в своём роде. Я любил каждую секунду твоего существования в твоей молодой многообещающей жизни! Ты особенный ребёнок (ты это знаешь)! Продолжай расти и вести своё поколение к вершинам. Возможно, ты даже не думал, что это возможно, потому что ты, парень, просто особенный! Спасибо, что позволил мне быть твоим вдохновителем, наставником, слушателем, посредником и так далее, но, что наиболее важно, просто твом отцом! Люблю тебя, малыш, пока не отвалятся колёса, а когда они начнут отваливаться, мы толкнём машину бок о бок к месту назначения! Наслаждайся своим днём, своим существованием, жизнью! Живи, смейся, учись, люби!» — написал Джеймс на своей странице в «Инстаграме».
Бронни — старший сын Леброна от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через 3–4 года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда.
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