Один из травмированных лидеров «Майами» вернулся в строй
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо восстановился после травмы и выйдет на площадку в четвёртом матче финальной серии НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-2), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Адебайо пропустил две предыдущие игры из-за повреждений шеи и спины, полученных в первом матче серии.
Ранее «Майами» обновил статусы травмированных центрового Бэма Адебайо и разыгрывающего Горана Драгича. Участие Адебайо находилось под вопросом. Участие Драгича маловероятно. У Драгича плантарный фасциит стопы, который помешает ему выйти на площадку в четвёртом матче серии с «Лейкерс». У «Лейкерс» под вопросом было участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, но оба игрока готовы выйти на паркет.
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