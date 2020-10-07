Один из травмированных лидеров «Майами» вернулся в строй

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо восстановился после травмы и выйдет на площадку в четвёртом матче финальной серии НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (1-2), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Адебайо пропустил две предыдущие игры из-за повреждений шеи и спины, полученных в первом матче серии.

Ранее «Майами» обновил статусы травмированных центрового Бэма Адебайо и разыгрывающего Горана Драгича. Участие Адебайо находилось под вопросом. Участие Драгича маловероятно. У Драгича плантарный фасциит стопы, который помешает ему выйти на площадку в четвёртом матче серии с «Лейкерс». У «Лейкерс» под вопросом было участие Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, но оба игрока готовы выйти на паркет.