Баскетболистки Денискина и Ризванова выступили за освобождение Карабаха от Армении

Баскетболистки сборной Азербайджана Татьяна Денискина, Алекса Молленхауер и Бината Ризванова в своем видеообращении на русском, английском и азербайджанском языках выступили за освобождение Азербайджана от армянской агрессии, сообщает Trend Az.



27 сентября населённые пункты и воинские части в Карабахе подверглись артобстрелу с азербайджанской стороны. В Нагорном Карабахе заявили, что в воскресенье погибло как минимум десять военнослужащих и двое мирных жителей, ещё десятки ранены. В Баку рассказали о девяти раненых в результате армянских обстрелов. В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в провокации и развязывании военных действий. На военные действия в регионе отреагировали многие известные спортсмены, представляющие обе страны.



Ранее в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе погиб многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян.