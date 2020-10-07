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«Лос-Анджелес Лейкерс» в шаге от победы в плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» в шаге от победы в плей-офф НБА
Баскетбол / НБА 0

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 102:96. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс».

Наибольший вклад в победу «Лейкерс» внёс форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 28 очков, 12 подборов и 8 передач.

Самым результативным в составе «Хит» стал форвард Джимми Батлер, которому не хватило одной передачи до трип-дабла – 22 очка, 10 подборов и 9 передач.

Следующая игра серии состоится в субботу, 10 октября. Начало – 04:00 мск.

На «Чемпионате» доступно видео о том, что значит титул НБА сезона-2019/2020 для «Лейкерс» и Леброна.

НБА - плей-офф. Финал. 4-й матч
07 октября 2020, среда. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
96 : 102
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 22, Хироу - 21, Робинсон - 17, Адебайо - 15, Краудер - 8, Нанн - 6, Олиник - 4, Игуодала - 3, Александер, Винсент, Горан Драгич, Джонс, Леонард, Окпала, Сильва, Хаслем, Хилл
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Дэвис - 22, Колдуэлл-Поуп - 15, Грин - 10, Кузма - 9, Моррис - 9, Карузо - 7, Рондо - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Макги, Смит, Уэйтерс, Ховард, Хортон-Такер
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