Опредёлён чемпион и MVP финала женской НБА

Завершился плей-офф 24-го сезона женской НБА, посвящённый общественному движению Black Lives Matter. В 3-м матче финальной серии «Сиэтл Шторм» разгромил «Лас-Вегас Эйсес» со счётом 92:59 и выиграл серию 3-0.

Самый значительный вклад в игру «Сиэтла» в этом матче внесла 26-летняя американская баскетболиста Брианна Стюарт, набравшая 25 очков за игру. Она же была удостоена звания MVP финальной серии во второй раз за последние три сезона, завоевав эту награду единогласно после того, как в среднем набрала 28,3 очка и совершила 7,3 подбора, продемонстрировав 62,8% реализованных бросков в течение трех игр. Её возвращение после разрыва ахиллова сухожилия можно считать по-настоящему фантастическим.



«Сиэтл», став четырехкратным чемпионом плей-офф женской НБА (2004, 2010, 2018, 2020), сравнялся по количеству титулов с «Миннесотой» и «Хьюстоном».