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Леброн Джеймс побил выдающийся рекорд Майкла Джордана

Леброн Джеймс побил выдающийся рекорд Майкла Джордана
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 28 очков, 12 подборов и 8 передач в четвертом матче финала НБА с «Майами Хит».

Джеймс в девятый раз за карьеру набрал не менее 500 очков в постсезоне, превзойдя легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана по количеству таких розыгрышей плей-офф в истории НБА.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 102:96. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра серии состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 04:00 мск. «Лейкерс» в случае победы станут чемпионом НБА.

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