Леброн Джеймс оформил феноменальный исторический и рекорд века в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 28 очков, 12 подборов и 8 передач в четвёртом матче финала НБА с «Майами Хит».

У Леброна Джеймса на счету теперь 24 матча с 25 очками и 10 подборами в финале. Это новый рекорд в истории. Джеймс превзошёл легендарного Элджина Бэйлора (23). Леброн в шестой раз набирает 500 очков, 150 подборов и 150 передач за один постсезон. За всю историю НБА только Ларри Бёрд добивался подобного в 1987 году.

Кроме того, Джеймс 20-й раз набрал как минимум 25 очков, 10 подборов и 5 передач в финале НБА. Это вдвое больше, чем у следующего ближайшего игрока в истории НБА (Карим Абдул-Джаббар, 10).

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 102:96. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра серии состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 4:00 мск. «Лейкерс» в случае победы станут чемпионом НБА.