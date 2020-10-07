Джимми Батлер отреагировал на поражение в четвёртом матче финала НБА

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер считает, что у его команды ещё есть шанс отыграться в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале НБА.

«Наша уверенность никуда не денется. Она будет оставаться на высоком уровне. Я буду следить за тем, чтобы она оставаласьна высоком уровне, потому что настрой должен быть на рекордно высоком уровне, чтобы добыть победу в следующем матче», — цитирует Батлера Clutch Points.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 102:96. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра серии состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 4:00 мск. «Лейкерс» в случае победы станут чемпионом НБА.