Леброн Джеймс донёс до всех одноклубников чёткий месседж перед четвёртой игрой с «Майами»
35-летний звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс перед 4-й игрой финальной серии плей-офф НБА с «Майами Хит» (102:96, 3-1) отправил в групповой чат с игроками сообщение, которое показывает его отношение к возможной победе в одном из самых престижных баскетбольных турниров мира.
«Лично для меня это одна из самых больших игр в моей карьере, и я просто хотел, чтобы вы это знали», — цитирует сообщение Леброна журналистка ESPN Рэйчел Николс в «Твиттере».
В игре с «Майами» Леброн Джеймс внёс самый значительный вклад в победу «Лейкерс», набрав 28 очков и совершив 12 подборов и 8 передач.
На «Чемпионате» доступно видео о том, что значит титул НБА сезона-2019/2020 для «Лейкерс» и Леброна.
Леброн Джеймс установил антирекорд века в НБА
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