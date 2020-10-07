Леброн Джеймс отреагировал на победу над «Майами» в финале НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подвёл итог четвёртого матча серии финала НБА с «Майами Хит» (112:106, 3-1).
«На данном этапе сезона меня не волнует отдых. Я не забочусь о сне. Я не забочусь об отдыхе на протяжении всей игры. Никогда не перестаёшь стремиться быть идеальным или великим. Вы знаете, что идеальной игры не будет, но это не значит, что не нужно по-прежнему стремиться быть настолько крутым, насколько это возможно. В каждом матче. Вкаждой игре есть свои корректировки и тому подобные вещи. Сегодня был тот случай, когда мы победили за счёт защиты и реализации нескольких своевременных бросков. Мне нравится то, что мы сделали сегодня вечером.у.», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.
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