Леброн Джеймс не признал награду Янниса Адетокунбо по итогам сезона НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после победы своей команды в четвёртом матче финала НБА с «Майами Хит» (112:106, 3-1) высоко оценил игру партнёра Энтони Дэвиса, отдельно подчеркнув его фантастическую универсальность.



«Именно поэтому он лучший защитник года. Мы говорили это весь сезон. Он способен играть с первого по пятый номер, опекать кого угодно на площадке — не только на периметре, но и защищаться в «краске».



От него сходят с ума защитники. Через Энтони сложно забить. Вы видели, как высоко Хирроу отправил мяч? Он вышел на бросок, но вынужден был отправить его в небоскребы. Дэвис, это парень, который умеет защищаться в любой позиции. Нужно ли мне сказать больше?» — приводит слова Джеймса ASAP Sports.

Напомним, на награду лучшему игроку оборонительного плана претендовали Яннис Адетокунбо, Энтони Дэвис и Руди Гобер, приз в итоге достался звезде «Милуоки Бакс».