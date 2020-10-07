Энтони Дэвис отреагировал на победу над «Майами» и противостояние с Батлером

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис подвёл итог четвёртого матча серии финала НБА с «Майами Хит» (112:106, 3-1).



«У меня была задача опекать Джимми Батлера, поэтому я просто пытался быть сконцентрированным на нём. Мы знали, что в предыдущем матче он навязывал свою игру на обоих концах площадки, и просто пытались изменить это. Заставлять его бросать с помехами, не подпускать к кольцу. Максимально усложнить ему жизнь. В третьей игре ему было очень легко. Мы хотели, чтобы сегодня всё было наоборот.

Я хотел потратить много энергии в обороне, зная, что другие парни в команде восполнят мое отсутствие в атаке. Ребята хорошо поработали, особенно в конце игры. В обороне в целом мы действовали лучше. У нас все ещё были ошибки, но некоторые из них мы компенсировали подстраховкой. Ошибки будут всегда. Но нам показалось, что сегодня мы играем с чуть большим чувством ответственности», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.