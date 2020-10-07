Метта Уолд Пис: у Дуайта Ховарда из спины вынули диск размером с плоский мяч для софтбола

Эк-игрок НБА Метта Уолд Пис выразил признательность главному тренеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнку Вогелю, который перевёл центрового Дуайта Ховарда в стартовый состав на поздних стадиях плей-офф.

«Тренер Фрэнк Вогель проделал отличную работу, придав Дуайту немного блеска в качестве игрока стартового состава. Лос-Анджелес, мы заставили Дуайта многое пережить во время первого этапа карьеры в „Лейкерс“. Ему сделали операцию на спине, а мы до сих пор его колитили. У него из спины вынули диск размером с плоский мяч для софтбола. Однако этот год здорово укрепит его наследие», — написал Уолд Пис на своей странице в «Твиттере».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 102:96. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра серии состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 04:00 мск. «Лейкерс» в случае победы станут чемпионом НБА.