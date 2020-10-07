Кендрик Перкинс: позор тем, кто проголосовал за Янниса Адетокунбо, а не за Энтони Дэвиса

Чемпион НБА, ныне эксперт Кендрик Перкинс отметил великолепную игру в защите форварда Энтони Дэвиса в четвёртом матче финальной серии с «Майами Хит» (102:96, 3-1) и добавил, что именно баскетболисту «Лос-Анджелес Лейкерс» нужно было вручить приз лучшему игроку оборонительного плана.
«Энтони Дэвис демонстрирует миру, как выглядит настоящий «лучший обороняющийся игрок сезона». Позор тем, кто проголосовал за Янниса Адетокунбо, а не за Энтони Дэвиса», – написал Перкинс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, на награду лучшему игроку оборонительного плана претендовали Яннис Адетокунбо, Энтони Дэвис и Руди Гобер, приз в итоге достался звезде «Милуоки Бакс».
Следующая игра финальной серии НБА состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 04:00 мск.
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