«Нас убивают, в нас стреляют, нас вешали». Байден процитировал Риверса в предвыборной речи

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден процитировал бывшего главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс», ныне возглавляющего «Филадельфию Сиксерс» Дока Риверса во время предвыборной речи в городе Геттисберге, штат Пенсильвания.



«Баскетбольный тренер Док Риверс, сдерживая слезы, заявил: «Это нас убивают. Это в нас стреляют. Нас вешали. Удивительно, почему мы продолжаем любить эту страну, а страна не любит нас». Я думаю об этом. Я думаю, почему темнокожий человек любит Америку. Это глубокая любовь, которую слишком долго не признавали», – приводит слова Байдена ESPN.

Док Риверс является одним из главных сторонников защиты прав афроамериканцев в НБА. Риверс часто критикует действующего президента США республиканца Дональда Трампа, конкурента Байдена на выборах.