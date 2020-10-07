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«Нас убивают, в нас стреляют, нас вешали». Байден процитировал Риверса в предвыборной речи

«Нас убивают, в нас стреляют, нас вешали». Байден процитировал Риверса в предвыборной речи
Баскетбол / НБА 0

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден процитировал бывшего главного тренера «Лос-Анджелес Клипперс», ныне возглавляющего «Филадельфию Сиксерс» Дока Риверса во время предвыборной речи в городе Геттисберге, штат Пенсильвания.

«Баскетбольный тренер Док Риверс, сдерживая слезы, заявил: «Это нас убивают. Это в нас стреляют. Нас вешали. Удивительно, почему мы продолжаем любить эту страну, а страна не любит нас». Я думаю об этом. Я думаю, почему темнокожий человек любит Америку. Это глубокая любовь, которую слишком долго не признавали», – приводит слова Байдена ESPN.

Док Риверс является одним из главных сторонников защиты прав афроамериканцев в НБА. Риверс часто критикует действующего президента США республиканца Дональда Трампа, конкурента Байдена на выборах.

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