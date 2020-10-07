Айзея Томас отреагировал на то, что Леброн Джеймс никому не пожал руки после финала НБА

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не заслужиавает критики за то, что никому не пожал руки после поражения в третьем матче финала НБА с «Майами Хит» (104:115).
«Все обозреватели НБА придают этому какой-то исторический контекст. Когда я был молодым, ценилась жёсткость. Считалось нормальным проявлять так называемую „плохую спортивную этику“. Это делали игроки и тренеры. Все нормально это принимали. Дело в том, что мы очень избирательны в критике тех, кто пожимает руку, а кто — нет. Ни в одном финале „Лос-Анджелес Лейкерс“ — »Бостон Селтикс" я не видел, чтобы Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд пожимали друг другу руки. При этом никто не извинялся за то, что не пожал руки. Сейчас очень избирательно критикуют тех, кто пожимает и не пожимает руки. Нужно понять, что у Леброна на кону четвёртый титул. Захлестывают эмоции. Принять поражение не просто, будь то игра финала НБА или матч финала Восточной конференции. Будьте помягче в своей критике", — приводит слова Томаса Clutch Points.
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