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Айзея Томас отреагировал на то, что Леброн Джеймс никому не пожал руки после финала НБА

Айзея Томас отреагировал на то, что Леброн Джеймс никому не пожал руки после финала НБА
Баскетбол / НБА 0

Легенда «Детройт Пистонс» Айзея Томас считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не заслужиавает критики за то, что никому не пожал руки после поражения в третьем матче финала НБА с «Майами Хит» (104:115).

«Все обозреватели НБА придают этому какой-то исторический контекст. Когда я был молодым, ценилась жёсткость. Считалось нормальным проявлять так называемую „плохую спортивную этику“. Это делали игроки и тренеры. Все нормально это принимали. Дело в том, что мы очень избирательны в критике тех, кто пожимает руку, а кто — нет. Ни в одном финале „Лос-Анджелес Лейкерс“ — »Бостон Селтикс" я не видел, чтобы Мэджик Джонсон и Ларри Бёрд пожимали друг другу руки. При этом никто не извинялся за то, что не пожал руки. Сейчас очень избирательно критикуют тех, кто пожимает и не пожимает руки. Нужно понять, что у Леброна на кону четвёртый титул. Захлестывают эмоции. Принять поражение не просто, будь то игра финала НБА или матч финала Восточной конференции. Будьте помягче в своей критике", — приводит слова Томаса Clutch Points.

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