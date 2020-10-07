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Краудер и Робинсон покорили рекорд Карри и Томпсона, Кавая и Лоури, Джей Ара и Ирвинга

Краудер и Робинсон покорили рекорд Карри и Томпсона, Кавая и Лоури, Джей Ара и Ирвинга
Баскетбол / НБА 0

Баскетболисты «Майами Хит» Джей Краудер и Данкан Робинсон стали четвёртым дуэтом товарищей по команде, каждый из которых забил как минимум по 50 трехочковых за один розыгрыш плей-офф НБА.

Ранее это делали Стефен Карри и Клэй Томпсон («Голден Стэйт Уорриорз», 4 раза), Кавай Леонард и Кайл Лоури («Торонто Рэпторс»), а также Джей Ар Смит и Кайри Ирвинг («Кливленд Кавальерс»). Краудер и Робинсон покорили достижение в четвёртом матче финала НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 102:96. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра серии состоится в субботу, 10 октября. Начало – в 04:00 мск. «Лейкерс» в случае победы станут чемпионом НБА.

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