Стефен Карри рассказал, что «Голден Стэйт» должен сделать со вторым номером драфта

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри считает, что команде уместно выбрать «большого» игрока под вторым пиком драфта НБА 2020 года.

Джеймс Уайзмен считается лучшим бигменом на драфте, поэтому, если «Миннесота Тимбервулвз» не выберет его первым пиком, «Уорриорз» могут забрать талантливого юношу вторыми.



«Нам просто нужен талант. В конце концов, это то, что вы всегда пытаетесь получить. Думаю, мы могли бы выбрать кого-то большого. По большей части это нужно для глубины состава. Мне нравится положение, в котором мы находимся с уже имеющимися игроками. Некоторые ребята возвращаются после травм. Думаю, мы всё сделаем правильно, наш офис делал это постоянно, и я не ожидаю от них ничего другого», — приводит слова Карри Clutch Points.