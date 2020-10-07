«Барселона» предложила «Зениту» три жеста доброй воли за перенос матча

«Зенит» принял решение перенести матч 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной» с 8 на 9 октября, несмотря на возможность добиться технической победы над соперником. Каталонский клуб высоко оценил этот поступок сине-бело-голубых.
Как сообщает «Спорт день за днём», в качестве ответного жеста «Барселона» предложила выкупить 500 зрительских мест в «Юбилейном» и выполнить один из трёх проектов.
Первый: разместить на выкупленных местах 500 клубных барселонских маек. При этом их нужно будет либо покупать на месте в Петербурге, этим должна заниматься «Барселона». Либо, если это невозможно, спешно организовать доставку груза самолётом.
Второй: рассадить на этих местах местных питерских болельщиков «Барселоны», которых наверняка найдётся много.
Третий: просто оставить эти места незанятыми, но символически объявить их сектором поддержки тех фанатов, которые по понятным причинам не смогли приехать на матч.
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