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Американский CNN требует от МВД Беларуси объясниться за арест Левченко

Американский CNN требует от МВД Беларуси объясниться за арест Левченко
Баскетбол 0

Международная организация EU Athletes поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить баскетболистку Елену Левченко. По информации by.tribuna.com, американский телеканал CNN обратился в МВД Беларуси за комментариями по данным событиям.

«EU Athletes призывает международные организации, правительства, Олимпийское движение и спортивные организации требовать и делать все, что в их силах, чтобы обеспечить:
1. Немедленное освобождение Елены Левченко.
2. Уважения права белорусских спортсменов на свободу слова и свободу объединений.
3. Чтобы спортсмены не понесли никаких дальнейших юридических или иных наказаний за свою политическую позицию.
4. Поддержку требования спортсменов о полном восстановлении верховенства закона в Беларуси», – говорится в заявлении.

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