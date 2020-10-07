Американский CNN требует от МВД Беларуси объясниться за арест Левченко

Международная организация EU Athletes поддержала белорусских спортсменов и призвала освободить баскетболистку Елену Левченко. По информации by.tribuna.com, американский телеканал CNN обратился в МВД Беларуси за комментариями по данным событиям.
«EU Athletes призывает международные организации, правительства, Олимпийское движение и спортивные организации требовать и делать все, что в их силах, чтобы обеспечить:
1. Немедленное освобождение Елены Левченко.
2. Уважения права белорусских спортсменов на свободу слова и свободу объединений.
3. Чтобы спортсмены не понесли никаких дальнейших юридических или иных наказаний за свою политическую позицию.
4. Поддержку требования спортсменов о полном восстановлении верховенства закона в Беларуси», – говорится в заявлении.
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