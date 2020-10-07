Тренер «Детройта»: впечатлён сегодняшним Михайлюком

Главный тренер «Детройт Пистонс» Дуэйн Кейси рассказал, как проходит подготовка украинского баскетболиста Святослава Михайлюка к новому сезоне.

«Последние несколько дней Михайлюк показывает свою лучшую игру. Он и Люк Кеннард – наши лучшие снайперы. Они готовятся с большой уверенностью. Я действительно впечатлён сегодняшним Михайлюком и его силой. Он привёл в форму тело. Когда он впервые попал сюда, то сломал палец и поправился почти на 7 килограммов. Сейчас он находится в наилучшей форме за всё своё время в НБА.

Мы уделяем особое внимание физическим упражнениям и силовым тренировкам. В прошлом году мы сделали шаг назад в физике и выносливости, и мы должны вернуть это», – цитирует Кейси официальный сайт «Детройта».