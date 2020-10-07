Крис Клайберн: готов пойти по стопам Уилла и стать одним из лучших игроков в Европе

Защитник «Цмоки-Минск» Крис Клайберн, младший брат форварда ЦСКА Уилла Клайберна, заявил, что хочет добиться успеха в Европе.
«Я готов наделать шума. На самом деле мой брат проторил для меня дорожку, подал пример. Я готов пойти по его стопам и в ближайшие годы стать одним из лучших игроков в Европе. Решение о переходе в «Цмоки-Минск» я принимал по большей части сам. Это отличная возможность поиграть в сильной лиге, поэтому я думал не слишком долго. Мой агент и Уилл помогли мне советом. Все вместе мы решили, что переход в «Цмоки» будет правильным шагом в моей карьере», — поделился Клайберн в интервью тележурналу «Вид сверху».
В 2019 году Клайберн-младший выставлялся на драфт в НБА, но не был выбран. В двух матчах нынешнего сезона Единой лиги ВТБ Крис набирает в среднем 17 очков и 5 подборов.
- 7 октября 2020
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