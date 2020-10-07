Эксперт: с Кайри Ирвингом не всё в порядке. Он должен знать своё место без Леброна

Аналитик НБА Эммануэль Ачо раскритиковал разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
«Дело в том, что с Кайри не всё в порядке. Без Леброна Джеймса Кайри — это Джон Уолл. Вот кто такой Кайри. Он действительно хороший игрок, выбранный под первым номером драфта, пяти- или шестикратный участник Матча звёзд НБА, однажды в своей карьере он попал в сборную сезона. Однако без Леброна Джеймса Кайри должен точно знать своё место», — приводит слова Ачо Fadeaway World.
Напомним, разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться. При этом Ирвинг в 2014-2017 годах выступал вместе с Леброном Джеймсом за «Кливленд Кавальерс». Они привели «Кливленд» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.
- 7 октября 2020
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