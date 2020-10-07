Риверс: больше не называйте меня Доком. В «Филадельфии» я буду Гленном

Новый главный тренер «Филадедьфии Сиксерс» Док Риверс заявил, что не хочет, чтобы в новой команде называли его «Доком». Это связано с тем, что в «Филадельфии» играл Джулиус Ирвинг, у которого было прозвище «Док» Ирвинг выступал за «Филадельфию» с 1976 по 1987 годы, завоевав один титул с командой.



«Я Гленн. И я буду здесь Гленном. У меня нет проблем с этим. В Филадельфии только один Док. «Доктор Джей», — приводит слова Риверса Gazzetta.gr.



«Филадельфия» искала нового главного тренера после увольнения Бретта Брауна в августе. Кроме Риверса кандидатами на вакантную должность считались Тайрон Лю и Майк Д'Антони. Риверс был главным тренером «Лос-Анджелес Клипперс», но его уволили после того, как команда из Калифорнии вылетела на стадии второго раунда плей-офф НБА.