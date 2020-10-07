В Уругвае игрок жестоко избил судью во время матча. Добивал уже лежащего

В матче чемпионата Уругвая по баскетболу случился скандальный инцидент.
Во время встречи судья Марио Аньорга зафиксировал у одного из игроков фол в нападении. После этого последний сразу же с кулаками бросился на арбитра. Сбив его с ног, баскетболист начал бить лежащего судью. Избиение Аньорги удалось остановить только после вмешательства других участников матча.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Прискорбная и трусливая агрессия в сторону судьи Марио Аньорга. Желаю скорейшего выздоровления и соответствующего наказания для провинившегося, чтобы эти вещи больше не повторялись на баскетбольной площадке», — написал обозреватель Фернандо Мартинес Лароса на своей странице в «Твиттере».
Ранее масштабную драку команда на команду устроили баскетболисты украинских клубов.
- 7 октября 2020
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