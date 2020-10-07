Эксперт: у меня есть одна самая большая претензия к Леброну Джеймсу

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что завоевание титула в этом году отрицательно скажется на наследии форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поскольку сезон-2019/2020 был укорочен и прошёл в экспериментальном формате «пузыря» в Орландо из-за пандемии коронавируса.
«У меня есть одна самая большая претензия к Леброну – это недостаток чемпионских перстней и его результат в финалах НБА. Победа в этом году навредит его заявке на статус величайшего баскетболиста в истории, так как этот сезон со сноской», – написал Бэйлесс на своей странице в «Твиттере».
В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Лейкерс», победу в котором одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 102:96. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Лос-Анджелес Лейкерс». Следующая игра серии состоится 10 октября. Начало – в 04:00 мск. «Лейкерс» в случае победы станут чемпионом НБА.
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