Защитник «Зенита» по-русски пригласил фанатов клуба на матч с «Барселоной»

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос на русском языке пригласил болельщиков на матч регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».
«Дорогие друзья, приходите на матч с испанской „Барселоной“. Мы ждём вас», — сказал Пангос.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» санкт-петербургского «Зенита».
Матч 2-го тура регулярного сезона Евролиги должен был пройти в Санкт-Петербурге 8 октября (20:00 мск). Ранее в «Барселоне» коронавирусом заразился главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Испанский клуб после этого приостановил тренировочный процесс.
В итоге матч был перенесён на 9 октября 2020 года.
«Зенит» — один из трёх клубов Единой лиги ВТБ, представляющих Россию в Евролиге. Также там выступают действующий чемпион турнира ЦСКА и «Химки». В матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» в гостях обыграл «Анадолу Эфес» (73:69), «Барселона» дома победила московский ЦСКА (76:66).
- 7 октября 2020
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