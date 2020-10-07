Защитник «Зенита» по-русски пригласил фанатов клуба на матч с «Барселоной»

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос на русском языке пригласил болельщиков на матч регулярного чемпионата Евролиги с «Барселоной».



«Дорогие друзья, приходите на матч с испанской „Барселоной“. Мы ждём вас», — сказал Пангос.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» санкт-петербургского «Зенита».

Матч 2-го тура регулярного сезона Евролиги должен был пройти в Санкт-Петербурге 8 октября (20:00 мск). Ранее в «Барселоне» коронавирусом заразился главный тренер Шарунас Ясикявичюс и его помощник Дарюс Масколюнас. Испанский клуб после этого приостановил тренировочный процесс.



В итоге матч был перенесён на 9 октября 2020 года.



«Зенит» — один из трёх клубов Единой лиги ВТБ, представляющих Россию в Евролиге. Также там выступают действующий чемпион турнира ЦСКА и «Химки». В матче 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» в гостях обыграл «Анадолу Эфес» (73:69), «Барселона» дома победила московский ЦСКА (76:66).