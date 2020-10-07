В Туле открыт первый в России центр уличного баскетбола по стандарту ФИБА

ПСБ открыл в Туле первый в России центр уличного баскетбола по стандартам ФИБА. Таким образом, город сможет принимать национальные международные соревнования. Центр построен в рамках реализации первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям».

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, руководитель блока регионального бизнеса ПСБ Сергей Платонов, генеральный директор Российской Федерации Баскетбола (РФБ) Евгений Иванов, глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев, министр спорта Тульской области Андрей Журавлев, а также известные российские баскетболисты Владимир Дячок, Никита Моргунов и Виктор Хряпа.

«Благодаря нашему партнёрству с ПСБ в Туле открылся огромный баскетбольный уличный центр. У массы ребятишек появилась отличная возможность приходить сюда, играть в баскетбол и в целом проводить своё время вместе со спортом. Мы продолжаем строить инфраструктурные объекты и надеемся, что число компаний, участвующих в строительстве, будет увеличиваться. Ведь для развития любого вида спорта просто необходимы новые площадки и арены», — прокомментировал открытие центра президент РФБ Андрей Кириленко.

Площадка в Туле уже открыта для всех посетителей.

Фото предоставлены Российской Федерацией баскетбола.