«Барселона» приняла решение по сокращению зарплаты
Баскетбольный отдел «Барселоны» не затронет намечающееся снижение зарплат, сообщает Mundo Deportivo.
Ранее появилась информация, что «Барселона» ведёт переговоры о снижении зарплат с игроками и сотрудниками клуба из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса. По данным источника, баскетболистов «Барселоны» не затронет возможное снижение заработной платы, так как отдел ранее уже предпринимал действия по сокращению издержек, перезаключив контракты с ведущими игроками клуба на новых условиях. Никола Миротич, Брэндон Дэвис и Пьер Ориола продлили контракты, согласившись на сокращение зарплаты в сезоне-2020/2021.
В марте из-за коронавируса «Барселона» временно сократила зарплаты игроков на 70%.
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