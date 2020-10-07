«Барселона» приняла решение по сокращению зарплаты

Баскетбольный отдел «Барселоны» не затронет намечающееся снижение зарплат, сообщает Mundo Deportivo.



Ранее появилась информация, что «Барселона» ведёт переговоры о снижении зарплат с игроками и сотрудниками клуба из-за финансовых трудностей, связанных с пандемией коронавируса. По данным источника, баскетболистов «Барселоны» не затронет возможное снижение заработной платы, так как отдел ранее уже предпринимал действия по сокращению издержек, перезаключив контракты с ведущими игроками клуба на новых условиях. Никола Миротич, Брэндон Дэвис и Пьер Ориола продлили контракты, согласившись на сокращение зарплаты в сезоне-2020/2021.



В марте из-за коронавируса «Барселона» временно сократила зарплаты игроков на 70%.