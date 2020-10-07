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Матчи УНИКС — «Цмоки-Минск» и «Парма» — «Енисей» перенесены из-за коронавируса

Матчи УНИКС — «Цмоки-Минск» и «Парма» — «Енисей» перенесены из-за коронавируса
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС — «Цмоки-Минск» и «Парма» — «Енисей» были перенесены, сообщает официальный сайт чемпионата. Причиной переноса стали положительные тесты на COVID-19 у игроков «Цмоки-Минска» и «Енисея».

В обоих случаях команды не могут заявить на матч не менее 5 баскетболистов с отрицательными тестами на коронавирус – это минимальное количество игроков, при которых, по правилам ФИБА, матч может состояться.

О новых датах матчей будет объявлено позднее.

Из-за вспышки коронавируса «Енисей» всемером проводил предыдущий матч Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» (81:86).

Ранее из-за выспышки коронавируса перенесли матч регулярного чемпионата Евролиги между «Зенитом» и «Барселоной».

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