Матчи УНИКС — «Цмоки-Минск» и «Парма» — «Енисей» перенесены из-за коронавируса

Матчи регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС — «Цмоки-Минск» и «Парма» — «Енисей» были перенесены, сообщает официальный сайт чемпионата. Причиной переноса стали положительные тесты на COVID-19 у игроков «Цмоки-Минска» и «Енисея».



В обоих случаях команды не могут заявить на матч не менее 5 баскетболистов с отрицательными тестами на коронавирус – это минимальное количество игроков, при которых, по правилам ФИБА, матч может состояться.



О новых датах матчей будет объявлено позднее.



Из-за вспышки коронавируса «Енисей» всемером проводил предыдущий матч Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском» (81:86).

Ранее из-за выспышки коронавируса перенесли матч регулярного чемпионата Евролиги между «Зенитом» и «Барселоной».