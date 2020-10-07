Эксперт: Энтони Дэвис спас Леброна Джеймса от настоящего позора

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис в четвёртом матче финальной серии с «Майами Хит» (102:96, 3-1) спас от катастрофы своего одноклубника Леброна Джеймса.



«У Дэвиса рейтинг «+17» по итогам матча, а у Леброна «-2». Я могу привести веский аргумент в пользу того, что Дэвис спас Леброна от настоящего позора, так как он делал все те мелочи, которые помогли выиграть матч. Например, закрывал Джимми Батлера. Думал, что Леброн возьмет на себя Джимми, но нет, Дэвис после матча сказал, что у Леброна слишком много дел. Дэвис заявил, что будет закрывать Батлера, и это имело решающее значение. Я ожидал атакующего режима от Леброна. Я это увидел? Нет. Я увидел огонь в его глазах? Нет. Увидел только испуганного человека. Чем-то напомнило финал НБА 2011 года», – приводит слова Бэйлесса Undisputed.