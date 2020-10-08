Док Риверс отреагировал на то, что Джо Байден использовал его слова в предвыборной речи

Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Док Риверс польщён тем фактом, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден процитировал его слова о важности борьбы за социальную справедливость во время предвыборной речи в городе Геттисберге, штат Пенсильвания.

«Для меня большая честь, что вице-президент Байден выбрал мои слова в качестве примера необходимости социальных изменений. Это вопрос прав человека, за которые мы боремся. Каждый американец должен желать социальной справедливости для всех, независимо от расы, пола или политических убеждений», — приводит слова Риверса The Philadelphia Inquirer.

Док Риверс является одним из главных сторонников защиты прав афроамериканцев в НБА. Риверс часто критикует действующего президента США республиканца Дональда Трампа, конкурента Байдена на выборах.