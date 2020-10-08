Леброн высмеял вице-президента США Пенса, которому во время дебатов на голову села муха

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высмеял вице-президента США Майка Пенса на своей странице в «Инстаграме».



Республиканец Пенс принял участие в теледебатах с кандидатом в вице-президенты США от демократов Камалой Харрис. В конце мероприятия на голову вице-президента села муха, что стало поводом для активного обсуждения в социальных сетях.



«Вы же знаете, какое у мух любимое место, правда? Пошёл отсюда», – написал Джеймс в «сториз» «Инстаграма».

«В будущем эти дебаты будут называться «Полётные дебаты». Мне жаль Пенса», — написал в «Твиттере» владелец «Маверикс» Марк Кьюбан.

Игроки НБА Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Джамал Кроуфорд («Бруклин Нетс») и другие также посмеялись над Пенсом.