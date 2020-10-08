Стив Керр сделал выпад в адрес «Хьюстона» и Джеймса Хардена
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр в высказывании о стиле игры команды на следующий сезон НБА сделал выпад в адрес «Хьюстон Рокетс» и лидера техасского клуба Джеймса Хардена.
«Мы не собираемся изобретать колесо. Мы по-прежнему будем «Уорриорз». Мы не собираемся внезапно превращаться в «Хьюстон Рокетс» – менять систему нападения, когда один человек разыгрывает пик-н-роллы по 70 раз за матч. Будем самими собой. Что делает Стефена Карри и Клэя Томпсона теми, кто они есть? Это комбинация из того, что они могут с мячом и без него. Вот что влияет на защитные построения. Дрэймонд Грин становится особенным за счёт умения созидать на позиции четвёртого или пятого номера», – цитирует Керра CBS Sports.
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