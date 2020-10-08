Смит назвал игрока НБА, который находится на одном уровне с Леброном

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что лишь один из действующих игроков НБА находится на одном уровне со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, и это разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.
«Между Леброном и Кевином Дюрантом не существует разрыва. Вы можете говорить про Адетокунбо, так как ему достался приз MVP. Но по моему мнению, Яннис не находится на одном уровне с Леброном.
Есть один парень, который, как и Леброн, набирает 27 очков в среднем за карьеру. Джеймс оформляет в среднем 7 подборов, те же самые показатели и у Дюранта. Кстати, Кевин существенно лучше в плане бросков из-за дуги. Я даже не буду говорить о штрафных. Дюрант – специалист по набору очков. И если говорить о том, что вам нужен финишёр, то это Кевин. Не Кавай, не Яннис, не Харден и не Карри. Так что я не считаю, что между Леброном и Дюрантом есть разрыв», – сказал Смит в эфире First Take.
- 8 октября 2020
-
10:59
-
10:12
-
09:59
-
09:30
-
08:32
-
08:26
-
08:16
-
08:11
-
08:02
-
07:56
-
07:55
-
00:57
-
00:09
- 7 октября 2020
-
23:55
-
23:30
-
22:37
-
22:30
-
22:09
-
22:02
-
22:00
-
20:37
-
19:49
-
19:44
-
19:29
-
19:09
-
18:59
-
18:38
-
18:15
-
18:00
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
14:52
-
14:38
-
13:38