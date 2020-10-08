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Смит назвал игрока НБА, который находится на одном уровне с Леброном

Смит назвал игрока НБА, который находится на одном уровне с Леброном
Баскетбол / НБА 0

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что лишь один из действующих игроков НБА находится на одном уровне со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, и это разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

«Между Леброном и Кевином Дюрантом не существует разрыва. Вы можете говорить про Адетокунбо, так как ему достался приз MVP. Но по моему мнению, Яннис не находится на одном уровне с Леброном.

Есть один парень, который, как и Леброн, набирает 27 очков в среднем за карьеру. Джеймс оформляет в среднем 7 подборов, те же самые показатели и у Дюранта. Кстати, Кевин существенно лучше в плане бросков из-за дуги. Я даже не буду говорить о штрафных. Дюрант – специалист по набору очков. И если говорить о том, что вам нужен финишёр, то это Кевин. Не Кавай, не Яннис, не Харден и не Карри. Так что я не считаю, что между Леброном и Дюрантом есть разрыв», – сказал Смит в эфире First Take.

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